Алис Робинсън отново доминира в гигантския слалом
Новозеландката взема шеста победа в Световната купа и измества Микаела Шифрин от челните места
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Новозеландката взема шеста победа в Световната купа и измества Микаела Шифрин от челните места
Марко Одермат е втори, а Маниул Фелер трети на пистата "Гран Риза"
Словачката спечели гигантския слалом в Ясна
Калин Златков зае 29-о място на световното по ски
Световният шампион Февр остана втори
Юлия Златкова е първи при жените
Попов триумфира в Банско, Ева Вукадинова е №1 при жените
Националът е №1 в Кронплац
Французинът спечели и гигантския слалом в Хинтерщодер, ФИС решава по-късно днес дали да има още стартове до края на сезона
Американката вече има 63 победи за Световната купа по ски
Томи Форд триумфира на гигантския слалом в Бийвър Крийк
Българският алпиец кара с №71 на гигантския слалом в Зьолден
Алберт Попов е четвърти
Алберт Попов е четвърти в гигантския слалом за ФИС на "Томба"
Вукадинова е №1 при жените
Хиршер завърши шести, Кристоферсен едва 11-и
Теса Уорли, Микаела Шифрин и Петра Влъхова са фаворитки за титлата
Швейцарката Симоне Вилд спечели драматично втория гигантски слалом за Европейската купа по ски в Боровец. 22-годишната алпийка бе втора след първия ма...
Австрийката Щефани Брунер спечели предсрочно европейската купа в гигантския слалом. Това стана възможно, след като днес на писта "Попангелов", тя спеч...
Световната шампионка в гигантския слалом от Вейл/Бийвър Крийк 2015 Анна Фенингер спечели днес 10-ата си победа за световната купа. Кралица Анна, както...