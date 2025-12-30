Наш национал със златен договор! Съседите го прилапаха

Лидерът в гръцкото първенство АЕК представи официално последното си ново попълнение – българския национал Мартин Георгиев. 20-годишният защитник парафира договор с тима от Атина, който е със срок до лятото на 2030 година, което показва сериозни дългосрочни намерения от страна на клуба.

На официалния сайт на АЕК бе публикувана снимка на юношата на Славия, на която присъства и собственикът на гръцкия гранд Мариос Илиопулос. Илиопулос е сред най-богатите бизнесмени в Гърция и е ключовата фигура зад новия проект на АЕК.

Бизнесменът има сериозно присъствие и на европейската футболна сцена. Той е миноритарен акционер в Ювентус, като за 3,5% от акциите на италианския гранд е платил 34 милиона евро – детайл, който подчертава финансовата тежест зад решението за трансфера на Георгиев.

От гръцкия клуб припомнят още, че през 2022 година българският защитник е бил част от Барселона, но престоят му в каталунския клуб не е завършил с постоянен договор. Сега АЕК дава на Георгиев дългосрочна перспектива и шанс да се наложи на високо ниво в гръцкия и европейския футбол.

