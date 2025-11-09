Себастиен Ожие спечели Рали Япония и върна интригата за титлата

Себастиен Ожие спечели Рали Япония и върна напрежението в битката за световната титла. Френският пилот на Тойота изпревари своя съотборник Елфин Еванс, който водеше с 13 точки, но сега авансът му се стопи до само три преди финала на сезона. Решаващото състезание ще се проведе в Саудитска Арабия в края на ноември.

Френска скорост и японски триумф

В проливния дъжд над Япония Себастиен Ожие демонстрира изключителна концентрация и стабилност, превръщайки трудните условия в свое предимство. Победата му донесе максимален актив – 25 точки за първото място, 5 за най-бързо време в единствения етап в неделя и още 5 за успеха в „Пауър Стейдж“, където остави Еванс зад себе си с едва една десета от секундата.

„Това беше едно от най-трудните състезания през сезона, но точно такива обичам – когато битката е до последния метър“, заяви французинът след финала. Така той се приближи на крачка от деветата си световна титла, а японското трасе отново показа, че е сред най-непредсказуемите в календара на Световния рали шампионат.

Троен подиум за Тойота и отпадане на Фурмо

Екипът на Тойота отбеляза пълен триумф, като зае и трите места на подиума. След Ожие и Еванс трети се класира младият финландец Сами Паяри, за когото това е първото призово класиране в кариерата. Дъждовните условия обаче се оказаха фатални за Адриен Фурмо с Хюндай, който излезе от трасето в 15-ия специален етап и бе принуден да се откаже.

В класирането преди последния старт Елфин Еванс остава лидер с минимална преднина от три точки пред Ожие, докато шампионът от миналия сезон Кале Рованперя все още има математически шанс за трета поредна титла, изоставайки с 24 точки. Финалът в Саудитска Арабия, насрочен за 25–29 ноември, обещава решителен сблъсък между тримата пилоти и може да се превърне в едно от най-напрегнатите издания на шампионата през последните години.

