Веласкес с ключово разкритие за Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи настоящия период за клуба като позитивен. Веласкес сподели, че обича напрежението, което идва с работата в голям отбор, и е убеден, че "сините" вървят в правилната посока.

"Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра. В края на първия полусезон вече виждах Левски такъв, какъвто искам - отбор, който знае какво прави с топката и без нея", заяви Веласкес в "Денис Подкаст" на популярен хърватски ютубър.

Наставникът открои представянето в евротурнирите като важна крачка напред, както и второто място в първенството през миналия сезон. Според него ключови са синергията между играчи, клуб и фенове, както и постоянството в детайлите.

"Говорим за голям клуб с невероятна история. Обожавам напрежението тук още от първия ден. Хората показват уважение независимо от резултатите", подчерта треньорът.

Веласкес накратко се върна и към началото на треньорската си кариера, започнала още в тийнейджърските му години, като подчерта, че уважението и директността са в основата на работата му с играчите, независимо от възрастта им.

