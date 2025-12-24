След вълшебната година - скандал между Дембеле и Луис Енрике

Въпреки че на пръв поглед всичко в Пари Сен Жермен изглежда перфектно, зад кулисите се заражда сериозен проблем с участието на звездата Усман Дембеле.

Носителят на „Златната топка“ наскоро получи и наградата The Best на ФИФА за 2025 г., а ден по-късно вдигна и първата Междуконтинентална купа в историята на своя клуб след драматична победа над Фламенго след изпълнение на дузпи.

Всичко това обаче е само лъскавата обвивка на една сложна ситуация.В началото на седмицата Дембеле триумфира с приза The Best на ФИФА. „Това беше фантастична година в индивидуален и колективен план. Исках да благодаря на семейството ми, на клуба ПСЖ, на неговия президент и на щаба“, заяви той след получаването на отличието. Ден по-късно ПСЖ победи Фламенго с 1:1 (2:1 след дузпи) и спечели Междуконтиненталната купа. Дембеле влезе в игра едва в 78-ата минута, като показа проблясъци на гениалност, но и липса на завършващ удар.

Именно той, заедно с Баркола, беше един от двамата играчи на парижани, които пропуснаха своите удари от бялата точка, изпращайки топката над напречната греда.

Макар че ПСЖ все пак спечели, завръщането на Дембеле след дълго лечение на контузия в подколянното сухожилие и последвало боледуване остави смесени чувства.

Искри между играч и треньор

Според информация на френската телевизия Canal+, в клуба се е зародило напрежение. Въпреки че физическите проблеми на Дембеле са причината за ограничения му брой мачове от началото на сезона (едва 13 мача с 3 гола и 3 асистенции), самият играч смята, че този период е зад гърба му. Той не разбира предпазливостта на треньорския щаб начело с Луис Енрике.

Конфликтът произтича от коренно различните гледни точки. Дембеле вярва, че е готов да започва мачовете като титуляр, за да натрупа игрови ритъм и увереност. Луис Енрике и екипът му смятат, че нападателят все още не е готов за пълно натоварване и прилагат принципа на предпазливост.

Нарушава ли се хармонията в ПСЖ

Тези разногласия вече са довели до няколко срещи между Дембеле, негови приближени и ръководството на ПСЖ, което е ясен знак, че проблемът ескалира. Бившият играч на Барселона изпълнява всички указания по време на тренировките, но това не се оказва достатъчно, за да му спечели титулярно място.

Мачът с Фламенго е показателен – без продълженията, той щеше да изиграе едва петнадесетина минути. Това разминаване в очакванията и реалността е създало сериозно напрежение, което заплашва да наруши хармонията в съблекалнята на френския шампион.

35 гола, Златна топка и играч на ФИФА

Нападателят на Пари Сен Жермен и френския национален отбор Усман Дембеле беше избран за футболист на ФИФА през годината. 28-годишният Дембеле има основна заслуга за спечелване на Шампионската лига от парижани, които спечелиха с категоричното 5:0 срещу Интер Милано на финала през май.

През миналия сезон роденият във Вернон футболист реализира 35 попадения във всички турнири, включително и 21 в Лига 1, където стана голмайстор номер 1. Усман Дембеле спечели и "Златната топка" през 2025 година.

Той спечели анкетата, изпреварвайки Килиан Мбапе и Ламин Ямал. Френският футболист получи наградата на церемонията FIFA The Best в Доха, Катар.

Капитанът на Аржентина и Интер Маями Лионел Меси постави именно Усман Дембеле на първо място в гласуването за най-добър футболист в света за годината в анкетата на ФИФА.38-годишният аржентинец включи и друг френски национал, бившия си съотборник в ПСЖ и настоящ нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе, в челната си тройка, а халфът на Барселона Ламин Ямал посочи на трето място.

Любопитно е, че другото голямо име в съвременния футбол - Кристиано Роналдо, дългогодишен капитан на националния отбор на Португалия, не гласува, а това стори вицекапитанът на португалците Бернардо Силва, който сложи трима играчи на ПСЖ в своята тройка: неговите сънародници, халфа Витиньо и защитника Нуно Мендеш, на първо и второ място, а Дембеле е на трето.

Упоритата работа се отплаща

Нападателят на европейския клубен шампион получи наградата си по време на церемония в Доха (Катар), като това е втори голям индивидуален приз за него след "Златната топка".

"Искам да благодаря на всички мои съотборници. Упоритата работа се отплаща. Това беше фантастична година за мен, както индивидуално, така и на отборно ниво. Надявам се да се върна тук отново догодина", заяви Дембеле по време на награждаването.

Дембеле коментира и спечелването на Златната топка. „Не съм мислил за това, защото знаех, че ще спечеля“, заявява той през смях.

Въпреки че уверява, че не е знаел резултата преди официалното обявяване, Дембеле признава, че е започнал да си представя как печели отличието едва след победата в Суперкупата на Европа срещу Тотнъм в средата на август.

Този успех дойде след триумфа във финала на Шампионската лига през май.

Дембеле вярва, че единодушната положителна реакция на публиката към неговата победа се дължи на неговата издръжливост и постоянство през годините.

ПСЖ готви доживотен договор на Луис Енрике

Ръководството на ПСЖ иска да подпише доживотен договор със старши треньора Луис Енрике, според вестник AS. Специалистът пое поста на парижкия клуб през лятото на 2023 година. Настоящият му контракт е до 30 юни 2027 година.

Ако наистина се стигне до подобно предложение то би било първото такова във футболната история.

Под ръководството на 55-годишния испанец французите спечелиха шест трофея през 2025 г., като празнуаха спечелването на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Междуконтиненталната купа на ФИФА, Френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция.

Този сезон, след 16 мача ПСЖ има 36 точки и е втори в класирането на Лига 1.

Луис Енрике записа името си сред легендите на парижкия гранд след победата над Фламенго в Интерконтиненталната купа миналата седмица. Този успех бе част от изключително силна година за ПСЖ, в която клубът постигна требъл плюс още трофеи и оформи пълен секстъпъл.

След сравнително обикновен първи сезон, Енрике вдигна значително летвата през кампанията 2024/25.

Най-голямото постижение бе първата в историята на ПСЖ титла от Шампионската лига – момент, който отбеляза началото на нова ера за клуба от френската столица.

Парижани вече се утвърждават като сериозна европейска сила, разполагайки с отбор, изграден около изключително талантливи и млади футболисти. Въпреки че през настоящия сезон тимът се сблъска с редица контузии, ПСЖ продължава да бъде сред основните претенденти за триумф в Шампионската лига отново.

Ръководството на клуба е убедено, че Луис Енрике е ключовата фигура за бъдещето и иска да продължи съвместната си работа с него за години напред. Луис Енрике Мартинес Гарсия, известен просто като Луис Енрике, е една от най-забележителните фигури в света на съвременния футбол. Роден на 8 май 1970 година в Хихон, Испания, той има впечатляваща кариера както като играч, така и като треньор.

След като прекратява активната си кариера като играч, Луис Енрике се насочва към треньорството. Първоначално работи като асистент-треньор в Барселона, а по-късно поема ръководството на втория отбор на клуба – Барселона Б. През 2014 година получава шанса да води първия отбор на Барселона след уволнението на Херардо Мартино.

Под негово ръководство Барселона постига значителни успехи. През сезон 2014-2015 Луис Енрике извежда отбора до требъл, спечелвайки Ла Лига, Купата на краля и Шампионската лига. Това е само началото на серия от успехи, които включват още две титли от Ла Лига и няколко купи. Неговият стил на игра, базиран на атакуващ футбол и висока преса, се оказва изключително ефективен и печеливш.

Тази негова футболна философия в момента е в пълния си блясък и в тима на ПСЖ.

