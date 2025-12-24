ЦСКА с призив за Любо Пенев

От ЦСКА призоваха приятелите на футбола да се включат в благотворителния турнир в помощ на емблематичния нападател на червените и България Любослав Пенев, който ще се проведе този уикенд във Варна.

„С ТЕБ СМЕ, ЛЮБО“

В навечерието на коледните празници ви каним да се включите в благотворителен турнир по минифутбол, обединен от една обща кауза – подкрепа за Любослав Пенев.

Събитието ще събере отбори, фенове и приятели на футбола, които вярват, че спортът има силата да обединява и да помага. Турнирът има за цел не само да предложи футболни емоции и спортсменски дух, но и да покаже съпричастност и човечност в труден момент.

Дати: събота – 27.12.2025 г. и неделя – 28.12.2025 г.

Място: Trinity Park (гр. Варна)

Формат: Футбол 6 (5 полеви играчи + вратар)

Времетраене на мачовете: 2 х 10 минути

Всички събрани средства по време на турнира ще бъдат дарени в подкрепа на Любослав Пенев.

Участвайте, подкрепете и споделете!

Защото доброто винаги е отборна игра.

Контакт за записване и информация: 0898 455 556″, написаха от ЦСКА.

