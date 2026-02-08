Кошмар във Флоренция! Фиорентина се срина срещу Торино

Отборът на Фиорентина продължава свободното си падане в Серия „А“ и вече е в открита битка за оцеляване. „Виолетовите“ не успяха да победят у дома Торино, като допуснаха шокиращо изравняване за 2:2 дълбоко в добавеното време. Загубените две точки се оказаха фатални – тимът от Флоренция остана в опасната зона и след 24 кръга има едва 3 победи и само 18 точки, достатъчни за 18-о място в класирането.

Срещата започна с натиск от страна на домакините, които атакуваха още от първия съдийски сигнал, но вместо това първи бяха наказани. В средата на първото полувреме, при една от малкото си опасни атаки, гостите поведоха чрез Казадей, който шокира трибуните във Флоренция.

След почивката Фиорентина показа характер и за кратко вдъхна надежда на феновете си. Манор Соломон изравни с впечатляващ удар от дистанция, а само няколко минути по-късно Мойзе Кийн направи пълния обрат, засичайки подаване по земя на резервата Харисън. При 2:1 „Виола“ изглеждаше близо до така жадуваната победа.

Вместо да търси трети гол, Фиорентина се прибра дълбоко в защита, което се оказа фатално решение. В 87-ата минута резервата Сапата можеше да изравни, но Давид Де Хеа спаси. Испанският вратар обаче беше безпомощен в 94-ата минута, когато Марипан се извиси при корнер и с удар с глава донесе 2:2 за Торино.

Последният съдийски сигнал беше посрещнат с освирквания и отчаяние, а ситуацията за Фиорентина вече изглежда критична. Вместо глътка въздух, „виолетовите“ получиха нов тежък удар, който още по-силно засили страховете от изпадане и постави бъдещето на тима под сериозна въпросителна.

