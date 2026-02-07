Разкриха истината за звезда на Левски

Централният защитник Кристиан Макун е с контузия и заради това не попадна в групата на Левски за днешния мач с Ботев Враца, спечелен от "сините" с 3:1 на "Герена".

Това разкри треньорът на лидера в Първа лига Хулио Веласкес. "На вчерашната тренировка получи лека мускулна травма. Това се оказа причината да не попадне в групата за мача днес. За Карл Фабиен имах доста добри усещания. Влезе в нормален ритъм с отбора и след разговор с медицинския щаб, взех решение да играе", каза Веласкес.

Все още не е ясно дали Макун ще е готов за мача с Лудогорец от 1/4-финалите за Купата на България. Битката в Разград е насрочена за сряда от 18:00 часа.

