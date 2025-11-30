Рекорд! Историческо постижение на новозеландска скиорка

Алис Робинсън спечели доминантна победа в гигантския слалом за Световната купа в алпийските ски в Копър Маунтин, САЩ. С този си пети успех скиорката от Нова Зеландия се превърна в състезателката с най-много първи места в историята извън държави от Европа и Северна Америка, изпреварвайки сънародничката си и натурализирана австрийка Клаудия Рийглер, която се е състезавала за последно през 2002 г.

"Беше невероятно. Бях готова на всичко. В първия манш усещах всичко под контрол", заяви Алис Робинсън след състезанието. "А във втория бях в режим на спасяване. Не бях толкова уверена и се гордея от това, което постигнах. Доверих се на инстинкта си. След Зьолден имаше разочарования и трябваше пак да се докажа, но това се случва в ските", допълни тя.

Робинсън беше начело в първия манш с 0.29 секунди пред шведката Сара Хектор и още три десети пред австрийката Юлия Шайб. Новозеландката влезе в склона догонвайки Шайб, но се представи безупречно и завърши с общо време 1:58.91 минути - 59.03 и 59.88 секунди. Тя заяви, че се чувства много уверена на бързата настилка в Колорадо, но това се промени на сенчестите участъци във втория.

Шайб в крайна сметка финишира втора, след като допусна две грешки във второто си спускане. Трета остана норвежката Теа Луизе Стиернесунд, която също водеше във втория манш за кратък период от време.

Лидер в генералното класиране остава американката Микаела Шифрин, която днес нямаше ден и завърши на 14-о място с пасив от 2.08 секунди от първата позиция. Тя е с 268 точки и 50 повече от албанката Лара Колтури. Трета е Шайб, която е с 88 точки пасив. Именно Шайб обаче е начело в класирането за гигантския слалом със 180 точки и 48 пред Робинсън, както и 75 повече от Стиернесунд.

