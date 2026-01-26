Кортина д'Ампецо посрещна олимпийския огън 70 години по-късно

Олимпийският огън пристигна в Кортина д'Ампецо, отбелязвайки 70-годишнината от откриването на Зимните олимпийски игри през 1956 година. Щафетата премина през града в понеделник, поставяйки началото на последния етап от подготовката за предстоящата Олимпиада.

През следващия месец Кортина ще бъде в центъра на световното спортно внимание, като заедно със Милано ще осигури основните бази за Зимните олимпийски игри, които ще се проведат от 6 до 22 февруари. Италианската финансова столица и алпийският курорт ще поемат домакинството на различни дисциплини и ключови събития.

По пътя си олимпийската щафета премина и през района на Вайонт, място, белязано от тежка трагедия през 1963 година, когато масивно свлачище предизвиква наводнение и отнема живота на около 1900 души.

Кортина д'Ампецо ще приеме олимпийските състезания по ски алпийски дисциплини, бобслей, шейни и скелетон в нов спортен център, както и турнирите по кърлинг. Планирано е изграждането и на нов въжен лифт, който да улесни достъпа на зрителите до пистите.

Алпийският град, известен и като снимачна площадка на редица филми, има население от около 5000 души, но от десетилетия е сред най-популярните ски дестинации в Европа и света.

