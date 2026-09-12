Кортина д'Ампецо посрещна олимпийския огън 70 години по-късно
Градът се готви за ключова роля на Олимпиадата
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Градът се готви за ключова роля на Олимпиадата
Дамите приключват след седмица в Оре, а мъжете в Кранска гора
Кортина Д'Ампецо. Линдзи Вон (САЩ) излезе еднолично на върха във вечната ранглиста по победи за Световната купа, изпреварвайки австрийката Анемари Моз...