Кортина д'Ампецо посрещна олимпийския огън 70 години по-късно
Градът се готви за ключова роля на Олимпиадата
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Градът се готви за ключова роля на Олимпиадата
Номер две в световната тенис ранглиста при жените Наоми Осака
Японската столица посрещна церемонията с дъждовно небе
Няма да има промени в графика
Насоми Кавасуми се струхува да не се зарази с коронавирус
Само 100 гости от МОК ще присъстват на церемонията в Олимп на 12 март
Неизвестен мъж е бил арестуван от бразилската полиция в опит да открадне факела с олимпийския огън, съобщава видео порталът G1, цитиран от bTV. На кл...
Двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев запали олимпийски огън в центъра на родния си Перник, чийто почетен гражданин е. Поводът бе празни...
Ростов на Дон. България имаше днес своя представител в щафетата с олимпийския огън за игрите в Сочи. Това бе генералният секретар на Българския олимпи...
София. България ще има представител в щафетата с олимпийския огън за игрите в Сочи, научи „Стандарт нюз". Това ще е генералния секретар на Българския...
Байкал. Проведе се поредният любопитен етап от похода на Олимпийския огън към Сочи, където догодина ще се проведат Олимпийските игри. Този път огънят...
Москва. Трима астронавти се завърнаха след 166-дневна мисия на Международната космическа станция и върнаха Олимпийския огън, който прекара в на борда...
Олег Котов и Сергей Рязански изнесоха незапаления Олимпийски факел през люка на Международната космическа станция в 16:34 българско време, предаде NAS...
Байконур. Факел за Зимните олимпийски игри в Сочи бе изстрелян в космоса като част от усилията да се рекламират игрите през следващата година в Русия...
Сочи. Руснаци, които са били избрани да вземат участие в щафетата с олимпийския огън в навечерието на игрите в Сочи, вече продават още неизползваните...
Москва. Президентът на Русия Владимир Путин даде старт на щафетата на Олимпийския огън. Той запали тържествено факлата на Олимпийския огън. Той ще мин...
Враца. Олимпийският огън ще стигне до лобното място на Христо Ботев във Врачанския Балкан на 2 юни. Позлатената факла, която струва 250 000 лева, носи...