Перфектен уикенд за Оскар Пиастри в Катар. Хамилтън остана на дъното

Оскар Пиастри продължи перфектния си уикенд в Лусаил с първо място в квалификацията преди неделното Гран при на Катар от Формула 1. Австралиецът спечели и спринта по-рано през деня, като с това се доближи на 22 точки от своя съотборник Ландо Норис, който ще стартира непосредствено до него.

Норис водеше в голяма част от последната квалификационна сесия, но Пиастри успя да го изпревари към края и спечели първото място с време 1:19.387 минути на 5.419-километровото трасе. Британецът остана втори с пасив от 0.108 секунди. Шампионът Макс Ферстапен се класира трети за "Ред Бул" с изоставане от 0.264 секунди.

Уикендът е отличен за младите звезди, но тежък за ветераните. Шарл Льоклер завърши едва 13-и в спринта и се класира на десето място в квалификациите, но поне достигна до финалната сесия. Люис Хамилтън отпадна още на старта с 18-о време в първата сесия и ще потегли от дъното на решетката в неделното състезание.

Резултати от квалификацията за Гран при на Катар:

1. Оскар Пиастри (Австралия) Макларън - 1:19.387 минути

2. Ландо Норис (Великобритания) Макларън - 1:19.495

3. Макс Ферстапен (Нидерландия) Ред Бул - 1:19.651

4. Джордж Ръсел (Великобритания) Мерцедес - 1:19.662

5. Андреа Кими Антонели (Италия) Мерцедес - 1:19.846

6. Исак Хаджар (Франция) Рейсинг Булс - 1:20.114

7. Карлос Сайнс (Испания) Уилямс - 1:20.287

8. Фернандо Алонсо (Испания) Астън Мартин - 1:20.418

9. Пиер Гасли (Франция) Алпин - 1:20.477

10. Шарл Льоклер (Монако) Ферари - 1:20.561

11. Нико Хьолкенберг (Германия) Заубер

12. Лиам Лоусън (Нова Зеландия) Рейсинг Булс

13. Оливър Берман (Великобритания) Хаас

14. Габриел Бортолето (Бразилия) Заубер

15. Александър Албон (Тайланд) Уилямс

16. Юки Цунода (Япония) Ред Бул Рейсинг

17. Естебан Окон (Франция) Хаас

18. Люис Хамилтън (Великобритания) Ферари

19. Ланс Строл (Канада) Астън Мартин

20. Франко Колапинто (Аржентина) Алпин

