Двама крале в тениса продължават на "Шестимата крале"

Действащият шампион Яник Синер от Италия и американецът Тейлър Фриц се класираха за полуфиналите на престижния демонстративен турнир по тенис „Шестимата крале“ в Рияд, който се провежда с награден фонд от 13,5 милиона долара. Събитието събира някои от най-големите имена в световния тенис и обещава зрелище до самия финал.

Италианската мощ на Синер

Вторият в световната ранглиста Синер победи категорично гърка Стефанос Циципас с 6:2, 6:3 за едва час и четвърт игра. Италианецът започна ударно, повеждайки с 5:0 в първия сет, а след това без колебание дръпна с 3:0 във втория, за да затвори мача без напрежение. Циципас, който влезе в турнира на мястото на контузения британец Джак Дрейпър, не успя да се противопостави на мощните удари и стабилния ритъм на съперника си. На полуфинала Синер ще се изправи срещу 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович – двубой, който обещава тенис на най-високо ниво и ще предизвика огромен интерес.

Увереният ход на Фриц

Тейлър Фриц също показа стабилна форма, като надви германеца Александър Зверев с 6:3, 6:4 за час игра. Американецът реализира по един ранен пробив във всеки от сетовете и контролира темпото през целия мач. В следващия кръг Фриц ще се изправи срещу водача в световната ранглиста Карлос Алкарас от Испания – повторение на миналогодишния финал. Всеки от участниците в турнира ще получи по 1,5 милиона долара, а шампионът ще прибави към сметката си допълнителни 4,5 милиона – доказателство, че демонстративният формат в Рияд се превръща в един от най-печелившите турнири извън официалния календар на АТП.

