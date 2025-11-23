Ето го съперникът на България за Купа "Дейвис"

Тегленият днес жребий в Болоня (Италия) определи България да бъде домакин на Белгия в двубой от Световна група на Купа "Дейвис". Срещите ще се играят на 6/7 или 7/8 февруари 2026 година. През декември предстои да бъдат обявени точните дати и градът-домакин.

Това ще бъде първо участие за страната ни сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис". Това право бе спечелено след победата над Финландия в Пловдив.

Отборът на Белгия беше поставен под №4 в жребия, след като загуби на полуфиналите от Италия преди два дни. При евентуален успех България ще играе за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония.

До момента България и Белгия се се срещали четири пъти в турнира за Купа "Дейвис":

1973 г. България - Белгия 3:2

1976 г. Белгия - България 3:2

1984 г. България - Белгия 2:3

1985 г. Белгия - България 3:1

