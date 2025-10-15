Пълна лудница с времето. Лятото идва!

Лудницата с тази есен продължава с пълна сила.

От дъждовен старт към почти лятна есен! Това съобщи Метео Балканс. След седмици с облаци и валежи, октомври сменя лицето си!

Според последните прогнози (#ECMWF и #GFS) към средата и края на месеца над Балканите ще се настани много топла въздушна маса от Северна Африка.

След 20-22-ри октомври температурите на 850 hPa ще достигнат +15°C и повече, което означава, че в ниските части ни чакат 25–27°C – почти летни стойности!

Докато Северозападна Европа ще потъне в студен въздух, ние ще се радваме на топло, сухо и стабилно време – истинско „циганско лято“ в края на октомври.

Най-топлите дни се очакват около 20–25 октомври.

Извадете тениските отново – есента временно отстъпва място на лятото!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com