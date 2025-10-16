Бивш треньор на Лудогорец поема полски топ отбор

Бившият треньор на Лудогорец - Игор Йовичевич, е новият наставник на Видзев Лодз. Договорът на специалиста с поляците е до юни 2027 г. с опция за удължаване с още 12 месеца.

Двама помощник-треньори-украинците Юрий Бенио и Андрий Чанас, както и испанският треньор по физическа подготовка Хавиер Луруена Лобо също са част от щаба. Тримата работиха с него и в Лудогорец.

През миналия сезон Йовичевич спечели требъл с Лудогорец - титла, купа и Суперкупа, но след края на сезона двете страни се разделиха, а Руи Мота застана начело на разградчани.

