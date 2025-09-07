Грузински шамар! Сбогом на Мондиала

Ново футболно разочарование преживя България. Националите ни получиха звучен грузински шамар и се простиха с Мондиал 2026.

България на практика се прости с шансовете си да се класира за Мондиал 2026, след като записа загуба и във втория си квалификационен мач. Тимът на Илиан Илиев падна с 0:3 при гостуването си на Грузия, след като преди 4 дни отстъпи с 0:3 като домакин на Испания, предаде corner.dir.bg

Така националите ни остават на дъното в квалификационната група с 0 точки и без вкаран гол.

Пред 40 000 фенове на стадиона в Тбилиси домакините имаха сериозно предимство и тотално надиграха българския тим. Илиан Илиев бе направил 5 промени в стартовия състав, но и това не помогна. Головете за Грузия бяха дело на Кварацхелия, Гагнидзе и Микаутадзе, които се възползваха от трагичната игра на българската отбрана и вратаря Светослав Вуцов.

Двубоят бе изгледан на живо от президента на БФС Георги Иванов-Гонзо. Следващият мач за "лъвовете" е на 11 октомври - домакинство на Турция.

В началните минути на двубоя липсваха по-сериозни положения, като българският отбор се опита да изнесе играта в по-предни позиции, но домакините стояха стабилно - дори и с цената на два жълти картона за 8 минути. Постепенно грузинците наложиха контрол върху събитията на терена, като най-опасното положение бе далечен удар на звездата им Хвича Кварацхелия.

ГОЛ ЗА ГРУЗИЯ! В 30-ата минута звездата на домакините Хвича Кварацхелия успя да напредне в наказалното поле на България и с изстрел по земята откри резултата, след като вратарят Светослав Вуцов не успя да се намеси много добре и позволи топката да мине под плонжа му - 1:0 за Грузия.

Веднага след гола пък домакините нацелиха и гредата на българската врата след бомбен изстрел на Микаутадзе.

В 38-ата минута отново Микаутадзе имаше отличен шанс за гол, но не успя да засече подаването на опразнената врата.

ГОЛ ЗА ГРУЗИЯ! В 44-ата минута логичното се случи и домакините удвоиха аванса си. Ника Гагнидзе бе изведен зад гърба на българската отбрана и с мощен удар между краката на Светослав Вуцов опъна мрежата - 2:0.

При този резултат завърши и първата част от мача.

На почивката Илиан Илиев реагира и вкара в игра Илия Груев и Фабиан Нюрнбергер, опитвайки се да подобри играта на България в дефанзивен план. Домакините обаче продължиха да са по-активният отбор на терена, търсейки трети гол във вратата на "лъвовете".

ГОЛ ЗА ГРУЗИЯ! В 65-ата минута грузинците нанесоха трети удар. Жорж Микаутадзе стигна първи до отбита от Вуцов топка и я довкара във вратата, убивайки окончателно интригата в мача.

След гола грузинците свалиха оборотите, а и качеството на игра падна заради поройния дъжд.

