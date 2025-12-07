Исторически триумф на Лионел Меси в САЩ

Аржентинската звезда Лионел Меси изведе Интер Маями до първата титла в Мейджър Лийг Сокър, след като отборът се наложи над Ванкувър с 3:1 във финала. Така след десет титли с Барселона в Испания и две с ПСЖ във Франция, Меси успя да триумфира и в САЩ, добавяйки ново отличително постижение към богатата си кариера.

38-годишният световен шампион от Катар преди три години наскоро поднови договора си с тима от Флорида до 2028 година. Очаква се именно той да бъде една от големите фигури на предстоящото Световно първенство в САЩ следващото лято, което ще бъде шесто участие за него.

Меси не успя да вкара гол във финала срещу Ванкувър, но даде две решителни асистенции, които промениха мача. Автогол на Едиер Окампо, предизвикан от Меси, даде аванс на тима от Маями в 18-ата минута. Впоследствие канадският съперник създаде няколко добри положения, включително удар с глава на световния шампион с Германия Томас Мюлер.

Канадският отбор продължи да доминира и след почивката и логично изравни чрез Али Ахмед в 60-ата минута. Стрелците на Ванкувър удариха гредите на три пъти, което попречи на отбора да обърне резултата.

В 71-вата минута Меси подаде на сънародника си Родриго Де Пол, който направи 2:1 за Интер Маями срещу хода на мача. Малко след това аржентинският капитан изработи нова асистенция към Тадио Айенде, който вкара за 3:1. Това беше негов девети гол по време на плейофите, което е рекорд в МЛС.

Така съотборниците на Меси - испанците Жорди Алба и Серхио Бускетс, които бяха заедно и в Барселона, сложиха край на кариерите си с трофей, превръщайки финала в нова историческа страница за отбора от Маями и за аржентинската легенда.

