Арсенал дръпна със 7 точки на върха след излагация на Сити

Арсенал направи огромна крачка към титлата в английското първенство, след като победи Брайтън с 1:0 като гост и увеличи преднината си на върха в класирането. Лондончани се възползваха и от грешната стъпка на Манчестър Сити, който завърши 2:2 у дома срещу Нотингам в мач от междинния 29-и кръг. Така разликата между двата отбора на върха нарасна до седем точки. Арсенал не е печелил титлата в Англия от 22 години.
Единственият гол в срещата с Брайтън падна още в деветата минута. Букайо Сака стреля, топката се отклони в тялото на защитник и влезе в мрежата на домакините.
След края на двубоя самият Сака определи успеха като „грозен“, но призна, че подобни победи често се оказват решаващи в битката за титлата.
Сити се препъна срещу Нотингам
Докато Арсенал печелеше важни точки, Манчестър Сити изпусна победата срещу Нотингам. Тимът на Хосеп Гуардиола завърши 2:2 и пропусна шанс да остане плътно зад лидера.
Сити поведе два пъти в резултата след попадения на Антоан Семеньо, но и в двата случая гостите успяха да изравнят.
Първо Морган Гибс-Уайт се разписа в 56-ата минута, а двадесет минути по-късно Елиът Ендерсън донесе равенството на Нотингам.
В последните минути домакините натиснаха сериозно и бяха близо до победата, но удар на Савиньо беше изчистен от голлинията от бразилеца Мурийо.
Голово шоу на Челси и ново разместване в класирането
В друг зрелищен мач от кръга Челси разгроми Астън Вила с 4:1. Бирмингамци поведоха още във втората минута чрез Дъглас Луис, но последва пълен обрат.
Жоао Педро отбеляза хеттрик за лондончани, а Коул Палмър добави още един гол. С тази победа Челси се изкачи до петото място в класирането.
Лондончани имат предимство в головата разлика пред Ливърпул, който по-рано загуби от последния в таблицата Уулвърхемптън.
Драма и на „Олд Трафорд“
Манчестър Юнайтед също допусна поражение в кръга. „Червените дяволи“ отстъпиха с 1:2 срещу Нюкасъл, въпреки че гостите играха цяло полувреме с човек по-малко.
Джейкъб Рамзи беше изгонен още през първото полувреме, но Нюкасъл поведе от дузпа чрез Антъни Гордън.
Каземиро изравни в добавеното време на първата част, но в последната минута Уилям Осула донесе победата на „свраките“.
След този успех Нюкасъл се изкачи до 12-ото място в класирането с 39 точки. Брайтън има две по-малко и е непосредствено зад него.
Първенство на Англия по футбол, мачове от 30-ия кръг на Висшата лига:
Астън Вила - Челси 1:4
Брайтън - Арсенал 0:1
Фулъм - Уест Хям 0:1
Манчестър Сити - Нотингам Форест 2:2
Нюкасъл - Манчестър Юнайтед 2:1
От вторник:
Борнемут - Брентфорд 0:0
Евертън - Бърнли 2:0
Лийдс - Съндърланд 0:1
Уулвърхямптън - Ливърпул 2:1
Четвъртък:
Тотнъм - Кристъл Палас
Арсенал води в класирането на Висшата лига с 67 точки и седем повече от Манчестър Сити. Следват Манчестър Юнайтед и Астън Вила с по 51, Челси и Ливърпул с по 48 и други.
