Арсенал дръпна със 7 точки на върха след излагация на Сити

Арсенал направи огромна крачка към титлата в английското първенство, след като победи Брайтън с 1:0 като гост и увеличи преднината си на върха в класирането. Лондончани се възползваха и от грешната стъпка на Манчестър Сити, който завърши 2:2 у дома срещу Нотингам в мач от междинния 29-и кръг. Така разликата между двата отбора на върха нарасна до седем точки. Арсенал не е печелил титлата в Англия от 22 години.

Единственият гол в срещата с Брайтън падна още в деветата минута. Букайо Сака стреля, топката се отклони в тялото на защитник и влезе в мрежата на домакините.

След края на двубоя самият Сака определи успеха като „грозен“, но призна, че подобни победи често се оказват решаващи в битката за титлата.

Сити се препъна срещу Нотингам

Докато Арсенал печелеше важни точки, Манчестър Сити изпусна победата срещу Нотингам. Тимът на Хосеп Гуардиола завърши 2:2 и пропусна шанс да остане плътно зад лидера.

Сити поведе два пъти в резултата след попадения на Антоан Семеньо, но и в двата случая гостите успяха да изравнят.

Първо Морган Гибс-Уайт се разписа в 56-ата минута, а двадесет минути по-късно Елиът Ендерсън донесе равенството на Нотингам.

В последните минути домакините натиснаха сериозно и бяха близо до победата, но удар на Савиньо беше изчистен от голлинията от бразилеца Мурийо.

Голово шоу на Челси и ново разместване в класирането

В друг зрелищен мач от кръга Челси разгроми Астън Вила с 4:1. Бирмингамци поведоха още във втората минута чрез Дъглас Луис, но последва пълен обрат.

Жоао Педро отбеляза хеттрик за лондончани, а Коул Палмър добави още един гол. С тази победа Челси се изкачи до петото място в класирането.

Лондончани имат предимство в головата разлика пред Ливърпул, който по-рано загуби от последния в таблицата Уулвърхемптън.

Драма и на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед също допусна поражение в кръга. „Червените дяволи“ отстъпиха с 1:2 срещу Нюкасъл, въпреки че гостите играха цяло полувреме с човек по-малко.

Джейкъб Рамзи беше изгонен още през първото полувреме, но Нюкасъл поведе от дузпа чрез Антъни Гордън.

Каземиро изравни в добавеното време на първата част, но в последната минута Уилям Осула донесе победата на „свраките“.

След този успех Нюкасъл се изкачи до 12-ото място в класирането с 39 точки. Брайтън има две по-малко и е непосредствено зад него.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 30-ия кръг на Висшата лига:

Астън Вила - Челси 1:4

Брайтън - Арсенал 0:1

Фулъм - Уест Хям 0:1

Манчестър Сити - Нотингам Форест 2:2

Нюкасъл - Манчестър Юнайтед 2:1

От вторник:

Борнемут - Брентфорд 0:0

Евертън - Бърнли 2:0

Лийдс - Съндърланд 0:1

Уулвърхямптън - Ливърпул 2:1

Четвъртък:

Тотнъм - Кристъл Палас

Арсенал води в класирането на Висшата лига с 67 точки и седем повече от Манчестър Сити. Следват Манчестър Юнайтед и Астън Вила с по 51, Челси и Ливърпул с по 48 и други.

