ЦСКА проби Ботев Враца и влезе в Топ 3

ЦСКА се върна на пътя на победата след минимално 1:0 над Ботев (Враца) в мач от 24-ия кръг на Първа лига.

Днес играта на ЦСКА също не бе на висотата, на която феновете искат да я виждат, но "червените" все пак сториха нужното, за да спечелят мача.

Решителният момент в срещата дойде в 69-ата минута, когато падна и единственият гол.

Той бе дело на Леандро Годой, който се разписа с глава и освен, че донесе победата на своя тим, сложи край и на зимната си голова суша.

За последно голмайсторът на миналия сезон вкара при победата с 2:1 над Локо (Пловдив) в първите дни на декември. Тогава голът в 98-ата минута от дузпа донесе три точки за ЦСКА, но даде старт и на дълга голова суша.

Годой изигра седем мача, в които така и не намираше път към вратата на противника до днешната 69-ата минута.

Така ЦСКА събра 43 точки на третото място, с една за Лудогорец и равен актив с ЦСКА 1948, като и двата отбора са с мач по-малко.

Ботев (Враца) пък прекъсна серията си от три нулеви ремита, но не по особено приятен начин, защото отборът отново не вкара гол, но пък инкасира такъв.

Така врачани са на десетата позиция с 28 точки.

