ЦСКА проби Ботев Враца и влезе в Топ 3
Минималният успех донесе Леандро Годой
Следете всички новини, анализи и коментари за Ботев Враца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Минималният успех донесе Леандро Годой
Крилото впечатли през есента с качествата си
Какво ще се случи – времето ще покаже
Той е гласен за нов треньор на "армейците"
Двубоят завърши с равенство
Тимът продължава с отличната серия
Остана втори заради нулево равенство с Ботев Враца
Напрежение до последната минута на мача
Треньорът на „червените“ Александър Томаш бе направил доста промени в стартовия си състав
В повечето мачове влизаме като фаворити, но това е само на хартия, заяви треньорът на ЦСКА
В редовното време и продълженията срещата завърши без голове
Врачани са бесни от съдийството на Димитър Димитров, който им отмени два гола заради засади
Сините спечелиха с 4:0
В мач от 24-ия кръг на Първа лига
ЦСКА утре гостува на Славия на стадиона в квартал Овча Купел
Сините загубиха с 0:2 гостуването на Ботев Враца
Нападателят вкара и двата гола за победата на Берое над Ботев във Враца
Червените спечелиха във Враца с 2:1.
Гостите спечелиха мача с късен гол
Владислав Узунов ще отсъства три седмици