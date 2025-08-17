След издънката на Лудогорец. Покори ли "Левски" върха?

Левски беше на косъм да оглави класацията в петия кръг на Първа Лига, но вратарят на Ботев Враца беше безгрешен.

Лидерството на сините щеше да е факт заради издънката на Лудогорец. Измореният от играта в Европа шампион на България години наред завърши с нулево равенство със софийския Локомотив по-рано днес.

0:0 записа и Левски при гостуването си на Ботев Враца. Столичани бяха много по-добрия тим на терена и стигнаха до редица отлични ситуации, но герой на мача се оказа бившият вратар на ЦСКА Димитър Евтимов, който изигра страхотен мач и на няколко пъти спаси своя отбор от сигурни попадения.

Левски стартира още в 3-ата минута, когато Камдем стреля от малък ъгъл, но не уцели вратата. Малко по-късно Фабио Лима бе много близо до гол, но Димитър Евтимов се намеси отлично и с тяло успя да избие в корнер. Половин час след началото на срещата „сините“ отново стигнаха до добро положение. След разбъркване в наказателното поле Цунами стреля, но стражът на домакините спаси.

В началото на второто полувреме Ботев опита да изненада Левски, след като Мартин Петков се оказа на добра позиция след подаване от корнер, но ударът му мина над вратата на „сините“. В 64-ата минута столичният гранд отново бе много близо до гол. Рилдо получи добра топка на границата на наказателното поле и стреля силно, но Димитър Евтимов демонстрира класата си и с спаси.

Четвърт час преди края на редовното време Димитър Евтимов за пореден път разочарова Левски. В рамките на само две минути той на три пъти успя спаси Ботев Враца от попадение. В 80-ата минута стражът на домакините направи най-доброто си спасяване, след като с тяло изби удар на Рилдо от близка дистанция.

След равенството Левски остана на второ място във временното класиране с 13 точки. Толкова има и лидерът Лудогорец, който обаче е с по-добра голова разлика. На трето и четвърто място са Черно море и Локомотив Пловдив.

