Враца ликува. Ботев удари Черно море

Ботев (Враца) продължава чудесното си начало на сезона в efbet Лига и записа много впечатляваща победа с 1:0 над Черно море като домакин.

Отборът на Христо Янев изцяло надигра този на Илиан Илиев, а националният селекционер допуска неприятна загуба дни преди да се насочи към "трикольорите", с които ще опита да пребори Испания.

Враца записва пети пореден мач без загуба, четвърти пореден без допуснат гол и втори пореден спечелен.

За "моряците" пък това е първо поражение през сезона - и то напълно заслужено, защото те не направиха нищо в предни позиции.

Победата праща Ботев Враца на седмата позиция, изпреварвайки северозападния съперник Монтана с актив от 10 точки. Черно море пък поне за още няколко часа остава на четвъртото място с 12 точки.

