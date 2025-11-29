ЦСКА гони историческа серия днес във Варна

ЦСКА гостува на Спартак Варна днес от 17:30 часа в първото от двете си гостувания в морската столица в рамките на седмица. Следващата събота, 6 декември, армейците ще пътуват и до "Тича" за сблъсък с Черно море, а между двете срещи домакинстват на Локомотив Пловдив в междинен кръг в сряда.

В момента ЦСКА се намира в серия от 6 победи във всички турнири, включително триумф във вечното дерби и драматичен успех на волята и характера в последния кръг срещу Ботев Пловдив. А ако спечелят и на "Коритото", червените ще се намират в най-дългата си успешна поредица от над 7 години.

За първото от двете морски изпитания Христо Янев е подготвил ход, на който не се бе доверявал досега след завръщането в ЦСКА. За първи път треньорът ще заложи на трима българи сред титулярите си в първенството. До момента той разчиташе на максимум двама родни играчи от първата минута, а единственото изключение бе в 1/16-финала за Купата на България срещу Севлиево, когато пусна цели четирима.

Сигурни за мястото си на терена са Теодор Иванов и Петко Панайотов. Централният защитник заменя наказания за натрупани картони Адриан Лапеня, а халфът ще влезе на мястото на Скаршем. Единствената дилема за Янев е свързана с десния фланг, като тя ще определи и кой ще бъде третият българин в състава. Сред 11-те след изтърпяна санкция се завръща бразилецът Пастор, като единият вариант е той да действа на титулярната си позиция като десен бек, а пред него да оперира Илиан Илиев. Другата опция поставя бразилеца на крилото и Иван Турицов зад него. Това ще определи и на чия ръка ще бъде капитанската лента - на Турицов или на Теодор Иванов.

