Ръсел разби конкуренцията и стартира във Формула 1 със сензационна победа

Джордж Ръсел донесе впечатляваща победа на Мерцедес в Гран При на Австралия, което е първото състезание за сезон 2026 във Формула 1. Британецът контролираше събитията на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн и пресече финала с аванс от 2,974 секунди пред съотборника си Андреа Кими Антонели, оформяйки двойна победа за тима. Третото място остана за Шарл Леклер, а Люис Хамилтън финишира четвърти.

Решаващият момент в състезанието настъпи в 13-та обиколка, когато на пистата беше въведена виртуална кола за сигурност след отпадането на Исак Хаджар. Именно тогава Ръсел и Антонели влязоха в бокса за единственото си спиране, докато лидерът по това време Шарл Леклер и третият Люис Хамилтън останаха на трасето. Тази стратегия се оказа печеливша за пилотите на Мерцедес, които след това успяха да задържат предимството си до финала.

В крайна сметка Леклер завърши трети, а Хамилтън четвърти, като първите четирима пилоти бяха разделени от едва 16,1 секунди на финала. Световният шампион Ландо Норис започна защитата на титлата си със пето място, а непосредствено след него се нареди Макс Верстапен, който направи силно състезание, след като стартира от последната 20-та позиция на стартовата решетка.

Точки в първото състезание за сезона спечелиха още Оливър Беарман, новобранецът Арвид Линдблад, Габриел Бортолето и Пиер Гасли, които допълниха топ 10 в Мелбърн.

Сезонът във Формула 1 продължава още следващата седмица със уикенда за Гран При на Китай, който ще включва и първия от общо шестте спринтови старта през годината.

