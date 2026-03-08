Меси поведе Интер Маями към нова победа

Интер Маями, воден от своята голяма звезда Лионел Меси, записа втора поредна победа от началото на новия сезон в Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Тимът от Флорида се наложи със 2:1 при гостуването си на Ди Си Юнайтед на стадион „Ауди Фийлд“ във Вашингтон. Любопитното е, че именно в този клуб преди години игра легендата на българския футбол Христо Стоичков.

Гостите започнаха силно срещата и поведоха още в 17-ата минута чрез Родриго де Пол, който се възползва от добра атака на Интер Маями. Само десет минути по-късно Лионел Меси показа класа и удвои преднината на своя тим, като се разписа в 27-ата минута и затвърди добрата игра на гостите през първата част.

След почивката домакините се опитаха да се върнат в мача и в 75-ата минута Тай Барибо намали резултата за Ди Си Юнайтед. До края на срещата обаче Интер Маями успя да запази аванса си и да вземе трите точки.

Победата затвърди силния старт на сезона за отбора на Меси, който продължава да бъде водещата фигура в състава. Аржентинецът е сред най-резултатните играчи на тима и още в началото на кампанията показва, че Интер Маями ще бъде сериозен претендент за челните места в МЛС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com