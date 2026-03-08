Челси се измъкна от сензационен резил за Купата на Англия

Световният клубен шампион Челси се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Англия след драматична победа с 4:2 с продължения срещу втородивизионния Рексъм на стадион „Рейскорс Граунд“.

Редовното време завърши 2:2, като домакините на два пъти повеждаха и бяха много близо до сензация. В крайна сметка лондончани се възползваха от численото си предимство и решиха мача в продълженията.

Манчестър Сити също продължи напред, след като спечели с 3:1 като гост на Нюкясъл.

Рексъм откри резултата в 18-ата минута, когато Сам Смит надбяга защитниците на Челси и останал очи в очи с Роберт Санчес реализира за 1:0. Лондончани изравниха малко преди почивката след куриозен автогол - удар на Алехандро Гарначо беше отклонен, топката се удари в падналия на земята вратар Артур Оконгво и влезе във вратата за 1:1. В 78-ата минута Калъм Дойл отново даде преднина на домакините, но само четири минути по-късно 19-годишният защитник Джош Ачеампонг възстанови равенството. В 88-ата минута Педро Нето беше близо до победния гол, но ударът му срещна напречната греда.

Малко преди края на редовното време Рексъм остана с човек по-малко след грубо влизане на Джордж Добсън срещу Гарначо. Челси се възползва от това в началото на продълженията и в 96-ата минута именно Гарначо изведе „сините“ напред за 3:2. Драмата обаче продължи - в 114-ата минута Люис Брънт вкара за 3:3, но след дълга проверка с ВАР попадението беше отменено заради засада. В 125-ата минута Жоао Педро сложи край на интригата и оформи крайното 4:2.

В друг осминафинален двубой Манчестър Сити също трябваше да прави обрат, за да елиминира Нюкясъл. „Свраките“ поведоха в 18-ата минута чрез Харви Барнс след подаване на Сандро Тонали. Сити изравни преди почивката - в 39-ата минута Савиньо се разписа след асистенция на Джереми Доку. В началото на второто полувреме Матеуш Нунеш изведе Омар Мармуш на празна врата и египтянинът реализира за 2:1, а в 65-ата минута Мармуш вкара още веднъж след подаване на Нико О`Райли и оформи крайното 3:1 за Манчестър Сити.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com