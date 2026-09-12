Челси проби до финала за Купата, Ман Сити ги чака на „Уембли“
Гол на Енцо Фернандес прати „сините“ в битка за трофея
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Гол на Енцо Фернандес прати „сините“ в битка за трофея
Отборът на Гуардиола обърна втородивизионния Саутхямптън и продължава серията си
Рексъм водеше два пъти, но „сините“ стигнаха до 4:2 след продължения, Сити също е на четвъртфинал
Мърсисайдци удариха с 4:1 и си уредиха сблъсък с Брайтън
Въпреки намаления си състав и въпреки че Арсенал получи дузпа
Естествено, вчера най-грандиозното събитие бе церемонията за "Златната топка", но в Англия изобщо не се интересуват от това. Вчера на Острова беше изт...