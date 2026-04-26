Челси проби до финала за Купата, Ман Сити ги чака на „Уембли“

Челси успя да се класира за финала за Купата на Англия след победа с 1:0 над Лийдс Юнайтед във втория полуфинал на „Уембли“. Единственото попадение реализира Енцо Фернандес в 23-тата минута. Така лондончани ще се изправят срещу Манчестър Сити, който вече си осигури място в спора за трофея след успех над Саутхямптън.

Двубоят предложи положения и пред двете врати, като Челси пропусна да реши всичко по-рано чрез Жоао Педро, който удари и греда. От своя страна Лийдс също имаше своите шансове, но на няколко пъти вратарят Роберт Санчес се намеси решително и запази минималния аванс на „сините“.

Победата идва в труден период за Челси, който в последните девет мача имаше само един успех, включително серия от пет поредни загуби във Висшата лига и отпадане от Шампионската лига след поражения от Пари Сен Жермен. Това е и първи успех под ръководството на временния наставник Калъм МакФарлейн.

За Лийдс в срещата не взе участие българският национал Илия Груев, който е извън терените до края на сезона заради контузия в коляното.

