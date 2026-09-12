Челси възкръсна от 0:2 и разби Лийдс в деветголова бъркотия
Палмър слезе от пейката и запали невероятния обрат, а „сините“ нанизаха шест гола само след почивката
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Палмър слезе от пейката и запали невероятния обрат, а „сините“ нанизаха шест гола само след почивката
Българският национал Илия Груев извън игра, но отборът направи решаваща крачка
Гол на Енцо Фернандес прати „сините“ в битка за трофея
Окафор вкара два гола, а изгонване на Мартинес обърна мача и остави домакините без точки
Дузпи решиха битката с Уест Хям, българинът се включи от пейката при успеха
Брентфорд изпусна шанс за Европа, домакините остават близо до зоната на изпадащите
Шефилд Уендзи отстрани елитния Лийдс с българския национал Илия Груевслед изпълнение на дузпи в турнира за Купата на лигата в Англия. Редовното време...
Коя е причината за това решение
Лийдс продължи впечатляващата си серия от края на миналия сезон
Ще им обърка плановета за лятна подготовка
33-годишният централен бранител напусна Лийдс в края на юни
Това може да стане факт до дни
След силните си изяви с екипа на Лийдс
Илия Груев направи официален дебют за новия си отбор в английската Лига Чемпиъншип
Натискът на "небесносините" беше огромен още от самото начало на мача
Шампионите надвиха вкъщи Лийдс с 4:3, Салах с хеттрик
Феновете полудяха от завръщането в елита
В Лийдс се отблагодариха така на Марсело Биелса
Кръг преди края на Чемпиъншип трикратните шампиони са недостижими за втория
Защитникът Норман Хънтър си отиде на 76