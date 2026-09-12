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И Груев не успя да спаси Лийдс от загуба за Купата на лигата
Снимка: Клубен сайт на Лийдс Юнайтед

И Груев не успя да спаси Лийдс от загуба за Купата на лигата

Шефилд Уендзи отстрани елитния Лийдс с българския национал Илия Груевслед изпълнение на дузпи в турнира за Купата на лигата в Англия. Редовното време...

27 август | 7:43
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