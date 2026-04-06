Лийдс и Илия Груев с драматичен пробив към полуфиналите за ФА къп

Лийдс и българският национал Илия Груев се класираха за полуфиналите на турнира за купата на Футболната асоциация в Англия след драматичен успех с 4:2 при дузпите като гости на Уест Хям. Редовното време и продълженията завършиха 2:2, като развръзката дойде след напрегната серия от бялата точка. Груев се появи като резерва през втората част и помогна за стабилизирането на играта на своя отбор. Така тимът от Йоркшър направи нова важна крачка към трофея.

Лийдс поведе още в 26-ата минута чрез Ао Танака, който се възползва от добра атака на гостите. В 69-ата минута Илия Груев се появи в игра на мястото на именно Танака, като внесе повече баланс в средата на терена. Четвърт час преди края на редовното време Доминик Калвърт-Люин удвои преднината на гостите от дузпа и изглеждаше, че мачът върви към успех за Лийдс.

Уест Хям обаче върна интригата по драматичен начин. В добавеното време лондончани стигнаха до изравняване с попадения на Матеуш Фернандеш и Аксел Дисаси, което изпрати двубоя в продължения. Малко по-рано, в 91-ата минута, гол на Тати Кастеянос беше отменен заради засада, което също оказа влияние върху развоя на срещата.

При изпълнението на дузпите по-здрави нерви показаха играчите на Лийдс. За Уест Хям пропуски направиха Джаръд Боуен и Пабло, докато за гостите Джоул Пиру също не успя да реализира, но това не се оказа решаващо. В крайна сметка тимът на Груев се наложи с 4:2 и продължи напред.

На полуфиналите Лийдс ще се изправи срещу Челси, докато в другия сблъсък Манчестър Сити ще играе срещу втородивизионния Саутхямптън.

