Голям обрат в Уест Хям! Кретински излиза начело на клуба
Сделката идва след разследванията на Би Би Си Панорама и "Таймс" срещу Дейвид Съливан, който отрича обвиненията
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Сделката идва след разследванията на Би Би Си Панорама и "Таймс" срещу Дейвид Съливан, който отрича обвиненията
Късен гол на Тросар и отменено попадение на Уест Хям запазиха мечтата жива
Дузпи решиха битката с Уест Хям, българинът се включи от пейката при успеха
„Гражданите“ направиха 1:1 с Уест Хям и вече са на 9 точки от върха във Висшата лига
Мавропанос реализира решителната дузпа за успеха с 5:3 след 2:2 в редовното време
21-годишният халф няма място в състава на каталунците
Отборът вече има преднина от 13 точки пред втория Арсенал
Най-добрият играч на сезона се разписа на два пъти в първите 20 минути
Астън Вила загуби с 0:1 от домакина Брайтън
Специалния е сред фаворитите за поста на мениджър на лондонски футболен клуб
"Артилеристите" водеха с 2:0 преди почивката, но не успяха да реализират дузпа
"Червените" сразиха като гост Уест Хям с 3:1
Чермвените показват изключитлен характер
Новините потвърди пред "Сън" заместник-председателят на клуба Карън Брейди.
"Червените" победиха Уест Хям с 3:2.
Манчестър Сити пък е на финал за Купата на Лигата
Шампионите отнесоха с 4:1 Уест Хям в приятелски турнир в Азия
"Чуковете" нанесоха първа загуба на "шпорите" на новия им стадион
Белгиецът вкара и двата гола срещу Уест Хям
Серхио Агуеро от дузпа донесе успеха на "гражданите"