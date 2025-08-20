Спорт

Неочакван трансфер! Барса губи своя перла

21-годишният халф няма място в състава на каталунците

Източник: БГНЕС

20 авг 25 | 16:00
355
Агенция Стандарт

Марк Касадо може да премине в Уест Хям, съобщава вестник Гардиън в сряда. Лондонският клуб е отправил предложение за трансфер на халфа на Барселона, което е на стойност 30 милиона евро.

 

Голяма новина за Десподов
20 август | 15:09
325

21-годишният халф няма място в състава на каталунците и иска да смени клуба в опит да запише повече мачове. Испанският национал е обект на интерес и за Атлетико Мадрид, пише gol.bg.

 

Чистката в ЦСКА продължава
20 август | 13:13
415

През миналата кампания Касадо отбеляза 1 гол и направи 6 асистенции в 36 мача във всички турнири. Договорът му с Барселона е до лятото на следващата година.

 

Лудогорец пред трансферен удар за милиони
20 август | 12:21
1085

Уест Хям, който има нужда от подсилване в състава през новия сезон, иска да привлече и Матеус Фернандес от Саутхямптън.

 

Нов трансфер? Топ клубове следят звезда на Левски
20 август | 11:08
455

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай