Неочакван трансфер! Барса губи своя перла

Марк Касадо може да премине в Уест Хям, съобщава вестник Гардиън в сряда. Лондонският клуб е отправил предложение за трансфер на халфа на Барселона, което е на стойност 30 милиона евро.

21-годишният халф няма място в състава на каталунците и иска да смени клуба в опит да запише повече мачове. Испанският национал е обект на интерес и за Атлетико Мадрид, пише gol.bg.

През миналата кампания Касадо отбеляза 1 гол и направи 6 асистенции в 36 мача във всички турнири. Договорът му с Барселона е до лятото на следващата година.

Уест Хям, който има нужда от подсилване в състава през новия сезон, иска да привлече и Матеус Фернандес от Саутхямптън.

