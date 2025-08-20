Чистката в ЦСКА продължава

Чистката в ЦСКА ще продължи с поне още трима играчи.

На изхода при армейците са Джейсън Локило, Мика Пинто и Аарон Исека, пише "Тема Спорт".

При представянето на новия спортен директор Бойко Величков бе обявено, че те са пратени да тренират с втория отбор и се търсят варианти за раздяла с тях. Още до края на седмицата поне един ще разтрогне, като най-близо до прекратяване на отношенията е Локило.

Неговите агенти вече са в София и в момента се водят преговори за това, дали контрактът му да бъде разтрогнат по взаимно съгласие, или ще му се търси нов отбор посредством наем или продажба.

Така, ако се стигне до раздяла и с тримата, бройката на напусналите ще е колкото за един тим – 11! Локило, Пинто и Исека подобно на разтрогналите вече Купър и Бютучи не оправдаха големите си заплати и логично са на изхода в ЦСКА.

И тримата дойдоха при червените преди година през летния трансферен прозорец. Договорът на Пинто е до юни догодина, а на другите двама до лятото на 2027-а.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com