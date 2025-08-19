ЦСКА напира за бек на Славия. Ето цената

ЦСКА проявява интерес към левия защитник на Славия Жордан Семедо, съобщава foot-africa.com.

22-годишният французин с паспорт от Кабо Верде е сред опциите за нов краен бранител на „червените“, след като трансферът на Морган Поати от Лозана пропадна.

Семедо дойде в Славия като свободен агент преди година и вече е оставил впечатление с изявите си. През миналия сезон той записа 19 мача и вкара 2 гола в Първа лига, а през настоящата кампания вече има 5 участия. Роденият в Ница футболист може да играе както като ляв бек, така и като крило – вариант, използван на няколко пъти от треньора Златомир Загорчич.

400 хиляди евро иска Славия

Според информацията Славия се надява да получи около 400 000 евро за правата му, като интерес има и от два руски клуба – Динамо Махачкала и Оренбург, както и от отбори в Турция. Договорът на Семедо с „белите“ е до юни 2027 г., но изглежда почти сигурно, че той ще бъде продаден до края на летния трансферен прозорец.

След адаптацията му към българското първенство сега бъдещето му е предмет на сериозни трансферни преговори.

Любопитно е, че освен Семедо, на ЦСКА е бил предлаган и друг играч на Славия – халфът Кристиян Стоянов (22 г.), но приоритет в момента остава подсилването на левия фланг.

