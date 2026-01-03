Ланс смаза Тулуза и излезе начело във Франция

Отборът на Ланс постигна убедителна победа с 3:0 като гост на Тулуза в среща от 17-ия кръг на френската Лига 1 и излезе на първото място в класирането. С успеха си Ланс продължи впечатляващата си серия и увеличи аванса си пред конкурентите в битката за титлата.

Ключов момент в мача настъпи в средата на първото полувреме, когато Емерсон от състава на Тулуза получи директен червен картон и остави домакините с човек по-малко. След почивката гостите се възползваха напълно от численото си превъзходство и реализираха три безответни попадения. В 57-ата минута Уесли Саид откри резултата, Адриен Томасон удвои в 85-ата, а в 95-ата минута Пиер Ганиу оформи крайното 3:0.

С тази победа Ланс записа осма поредна победа във всички турнири, като седем от тях са в Лига 1, и поведе с 4 точки пред шампиона Пари Сен Жермен и с осем пред третия Марсилия. За Тулуза поражението сложи край на серията от четири поредни мача без загуба, а тимът остава на четири точки от местата, даващи право на участие в европейските турнири.

