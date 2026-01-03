Милан си свърши работата в Каляри и оглави класирането

Милан победи с 1:0 като гост Каляри в първия мач от 18-я кръг на първенството на Италия, като успехът изкачи тима от Милано временно на върха в класирането на Серия А с 38 точки. Единственото попадение в срещата бе дело на Рафаел Леао, който се разписа в 50-а минута и донесе ценните три точки на „росонерите“.

Домакините имаха своите шансове преди почивката, като на два пъти пропуснаха да поведат, а в една от ситуациите вратарят Майк Менян се намеси решително и запази равенството. След почивката Милан наложи по-сериозен натиск и в 50-ата минута Адриен Рабио подаде за Леао, който се завърна в игра след тримачово отсъствие заради контузия и веднага остави своя отпечатък върху мача.

В заключителните минути гостите можеха да решат всичко, но Кристиан Пулишич пропусна да удвои аванса три минути преди края. В добавеното време Каляри стигна до опасен пряк свободен удар, изпълнен от Лука Модрич, но вратарят Елия Каприле спаси.

След поражението Каляри остава на 14-о място с 18 точки, докато градският съперник на Милан – Интер Милано – може да си върне първото място в класирането, ако победи Болоня в неделя, като „нерадзурите“ изостават с две точки от „росонерите“.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 18-ия кръг:

Каляри - Милан 0:1

По-късно днес:

Комо - Удинезе

Дженоа - Пиза

Сасуоло - Парма

Ювентус - Лече

Аталанта - Рома

Неделя:

Лацио - Наполи

Фиорентина - Кремонезе

Верона - Торино

Интер Милано - Болоня

Начело в класирането е Милан с 38 точки, Интер е на втора позиция с 36, пред Наполи с 34, Рома с 33, Ювентус с 32. Комо заема шесто място с 27 точки, Болоня има 26 и др.

