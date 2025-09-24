Христо Янев - най-малката грешка в батака ЦСКА?

Преди няколко дни в Стандарт писахме, че най-успешният български клуб ЦСКА е в ситуация на цугцванг.

Това е термин от шаха, който е равен за безизходица и всяко следващо решение може да бъде новата по-голяма грешка. Това е голяма и безпрецедентна криза в този клуб. На тази база, всякакви анализи, коментари, съвети и критики са много рисковани.

Тук тезата и антитезата вървят ръка за ръка, с поделено надмощие и с усещане за безкрайност. До тази дупка се стигна с провала на уволнения треньор Душан Керкез, който бе върхът на безсилието на славния отбор.

В червената общност спорят и се карат

Както се казва, всеки дава акъл. А акълът и рецептите за излизане от кризата стават в инфлация и никой не ги цени.

Но кризата е факт и трябва поредното действие.

Вариантите досега - усещане за ДЕЖА ВЮ

Голяма част от червената общност настояваше за шокова терапия с единствени варианти Стойчо Младенов или Любослав Пенев.

Това на теория е добре, но на практика не гарантира абсолютно нищо.

СТОЙЧО МЛАДЕНОВ за последно бе треньор на ЦСКА преди 3 години, когато подаде оставка. Самият той тогава каза, че приключва с треньорската професия. Усещане за изчерпаност, липса на енергия? Само той си знае. Ние сега няма да говорим какво е направил Стойчо за ЦСКА, това го знае всеки. Но в момента е трудно да се даде отговор дали екзекуторът на Ливърпул може да бъде и екзекутор на кризата и хаоса в ЦСКА.

ЛЮБОСЛАВ ПЕНЕВ. Другият пожарен вариант с голямо име. Веднага припомняме най-прясното. А то е, че в последните години легендарният голмайстор на червените е напуснал със скандали всяка треньорска работа, която е заемал. Включително и няколко пъти именно в ЦСКА. Голям е скандалът през 2019, когато напуска "Армията", за да се върне пак след две години. Следва скандал в ЦСКА 1948 и напускане, скандал в Хебър и напускане, скандал в Локомотив Пд и напускане.

Да не говорим тук и за слуховете за натиск от определени мениджърски кръгове.

Без съмнение, заедно с Младенов и Пенев и един от най-добрите ни треньори, но се носят легенди за странния му начин на работа маниакалната хранителна дисциплина и други действия в клубовете. Критиците на Младенов пък го обвиняваха в затворен стил на игра и търсене само на сигурност. На всичкото отгоре и двамата работиха в ЦСКА 1948, което не се приема и до днес от много фенове. А това, че са работили там, не е никакъв особен грях!

Стига с тези сърби, босненци и Маестровци

Странникът Ел Маестро, Бруно Акрапович и сега Душан Керкез практикуваха почти един и същи стил - дефанзивен и грозен, който намери кулминацията в провала на Керкез. Тези тримата с абсолютно нищо не са надградили в отбора, а само са взимали работата и хляба на някой български треньор. Да не говорим за последният - СРАМ! Оплюваният мощно преди него Александър Томаш сега изглежда като Юрген Клоп...

Към тях прибавяме и слуховете за румънската легенда ДАН ПЕТРЕСКУ. Голяма фигура, но научаваме, че румънецът се бори с досаден здравословен проблем. Можем ли да очакваме, че Петреску ще мисли интензивно за ЦСКА, при положение, че трябва да оправя здравето си? Отговорът е един и той ще бъде логичен и разбираем.

На фронта останаха още три имена - Валентин Илиев, Александър Тунчев и Христо Янев. Вальо Илиев е занначен на втория отбор на червените, със сигурност за първия още не е готов. Александър Тунчев има сериозни ангажименти с Арда, а и с него сериозни контакти не е имало досега.

ХРИСТО ЯНЕВ. В последните дни в червената общност се заговори усилено за Христо, не само заради гостуването във Враца. Янев беше вече треньор на ЦСКА преди 9 години и с отбора от В група спечели Купата на България! И до днес отключва носталгичния спомен на всеки червен фен за автентичността на клуба.

Но няма място за лирика. Днес Янев е с над десетгодишен треньорски стаж. С много повече опит, стабилност, интелект. С доказана добра работа. Обичащ ЦСКА и твърде много обичан от феновете. Просто дойде моментът на Христо Янев.

Да повторим - всичко това е казано с много условности, защото в ЦСКА сега аксиома няма! Ако всичко в клуба сега е грешка, за пишещият поне тези редове, Христо Янев е най-малката от тях. Времето ще покаже. Успех, Христо Янев!

