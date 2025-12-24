Чудесна коледна новина за ЦСКА

Работата по стадион "Българска армия" не спира в навечерието на най-светлите християнски празници и се забелязва все по-голям напредък в Борисовата градина. Последните кадри, заснети с дрон, показват десетки работници в различни краища на обекта.

Най-много прави впечатление на този етап, че при сектор "В" багер заравнява с червена настилка немалка част от мястото, на което ще бъде игралното поле на новия стадион на ЦСКА.

Същевременно се редят последните парчета по панела, който ще придържа козирката на ъгъла при сектор "А" и сектор "Б" - последното място за довършване на покритието на трибуните. Работи се и по външната фасада на сектор "А". Вече ясно се забелязва извивката на облицовката, под която ще стои емблемата на 31-кратните шампиони.

Очаква се най-модерното спортно съоръжение в България да бъде готово до лятото на 2026 г.

