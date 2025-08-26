Ето я легендата, която чакат да спаси ЦСКА

В ЦСКА бавно и мъчително се връщат към нормалния начин на мислене и решения.

Любослав Пенев усилено е предлаган в последните дни на собственика и оперативното ръководство на ЦСКА, пише Тема спорт.

58-годишният специалист също прави сондажи да се завърне за пети път начело на родния си тим. Неговата кандидатура е издигната от влиятелен кръг, който опитва да се внедри в клуба, възползвайки се от съкрушителния старт на сезона със само 3 точки от 5 мача и още без победа.

Столът на Душан Керкез вече се клати много сериозно и идеята на определени кръгове е той да бъде заменен от Пенев. Ел Голеадор е без работа от миналата есен, когато се раздели със скандал с Локомотив Пловдив.

Спортният директор на армейците Бойко Величков застана твърдо зад босненския специалист след поредното разочарование и загубата с 0:1 от ЦСКА 1948, но е добре известно, че подобни актове никога не гарантират подкрепа към треньора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com