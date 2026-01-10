Александър Везенков с историческо постижение

Българският национал Александър Везенков се превърна в най-полезния играч за всички времена за гръцкия тим Олимпиакос в Евролигата по баскетбол за мъже.

Везенков завърши с коефициент на полезно действие от 35, след като вкара 25 точки за победата на тима с 95:80 над Байерн Мюнхен в мач от 21-вия кръг на турнира, предава БТА.

Българинът, който стана МВП на мача, има общ коефициент от 3661 и изпревари друга легенда на Олимпиакос - Йоргос Принтезис, който вече е на втора позиция с 3622.

В друга среща от турнира американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда загубиха гостуването си на Жалгирис (Литва) с 99:67 (26:12, 21:16, 21:24, 31:15).

Милър-Макинтайър се отличи с 4 точки, 6 борби и 4 асистенции, а единственият играч на сръбския тим с двуцифрен брой точки беше Чима Монеке - 18. Азуолис Тубелис вкара 17 точки за Жалгирис.

Жалгирис вече е с баланс 12-9 на девета позиция, а Цървена звезда претърпя десето поражение и остава с 11 победи десети.

Испанският Барселона спечели срещу гостуващия Партизан (Сърбия) с 88:70 (13:20, 28:15, 21:15, 26:20) .

Баскония (Испания) се завърна към победите след успех със 78:73 (24:19, 20:16, 14:24, 20:14) над АСВЕЛ Лион-Вильорбан (Франция), а Олимпия Милано (Италия) надделя над Анадолу Ефес (Турция) с 87:74 (16:27, 22:22, 24:8, 25:17).

