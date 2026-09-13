Млад българин стана №1 в света и влезе в историята
Отличието идва след изключителен сезон
Следете всички новини, анализи и коментари за Постижение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отличието идва след изключителен сезон
Никой от предишните чуждестранни треньори на Левски не е постигал това
В мач от саудитското първенство
Най-силно представяне от 20 години насам
Поредно голямо признание за българския баскетболист
Сърбинът преодоля съпротивата на Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия
Българският национал е най-полезният играч за всички времена
Вече изравни едно постижение и на Уейн Грецки
Опитният футболист кара втория си период на „Герена“
Той си осигури и второто място в генералното класиране за сезона
Певецът получи вълна от положителни коментари и подкрепа
Голов рекорд номер едно в света
Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика
Интересни статистики за "сините"
Получава наградата за забележителен рекорд
Втори резултат в света за сезона
Петър Колев буквално преобрази тима
Диего Симеоне е вече 13 години в Атлетико Мадрид
Нов успех за първата ракета на България
"Сините" имат шанс да стигнат до нещо невиждано