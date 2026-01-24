Джокович отново пише история, но се размина с голяма драма

Носителят на десет титли от Australian Open - Новак Джокович, се класира за 18-и път в осминафиналната фаза на първия за годината турнир от Големия шлем. Сърбинът преодоля съпротивата на Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия след 6:3, 6:4, 7:6 (4) за около два часа и 45 минути игра.

След екстремно високите температури по-рано през деня, Джокера „опитоми“ изпитващия проблеми с дясното си рамо Ван де Зандсхулп и продължава без загубен сет в тазгодишното издание.

В първите две части Новак показа отличен тенис, а най-сериозни трудности той имаше в третия сет, в който изостана с пробив, а и трябваше да спасява два сетбола в 12-ия гейм.

Любопитно е, че Ноле можеше и да не стигне до следващия кръг, след като в седмия гейм на втората част се изнерви и прати опасно близко топка до лицето на едно от децата, които ги подават. Както е известно, през 2020-а година сърбинът беше дисквалифициран от US Open заради уцелен лайнсмен по подобен начин.

В крайна сметка, до подобно развитие сега не се стигна сега и Джокович е за 18-и път в осминафиналите на един от любимите си турнири при своето 21-о участие. Той се класира за тази фаза след юбилейната си победа номер 400 в кариерата от Големия шлем и стана първият тенисист в историята с това постижение, пише "Гонг".

В спор за място на четвъртфиналите той ще играе с победителя от двойката Якуб Меншик - Итън Куин. Именно Меншик спря Джокович във финала на Мастърса в Маями миналата година.

