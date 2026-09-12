Новият крал! Алкарас разплака Джокович СНИМКИ
Стана най-младият тенисист, оформил кариерен Голям шлем
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Стана най-младият тенисист, оформил кариерен Голям шлем
Новак Джокович и Карлос Алкарас се изправят един срещу друг във финала на Australian Open, който със сигурност ще има исторически пропорции. Ноле разп...
Срещат се три години по-късно
Как десеткратният шампион на Australian Open се класира за 1/4-финалите?
Сърбинът преодоля съпротивата на Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия
Какво пречи на руснака /германеца/ да вземе турнир от Големия шлем
В спор за титлата в събота тя ще се изправи срещу световната номер 1 Арина Сабаленка
Първа титла за Яник Синер
Яник Синер му отне короната
Мачът ще се играе на 27 януари
Днешната победа е под №32 за Григор Димитров
Титлата е четвърта от големия шлем за японката
От утре феновете ще могат да гледат на живо полуфиналите и финалите
Чехкинята Мухова обърна Ашли Барти
Не можех да си обуя чорапите, каза първата ни ракета
Новак Джокович победи Кей Нишикори в три сета 6-3, 6-2, 6-4 на четвъртфиналите на Australian Open. Така петкратният шампион в Мелбърн се класира за п...
Роджър Федерер достигна своя 39-ия си полуфинал в турнир от Големия шлем. Швейцарецът мина през Томаш Бердих със 7:6, 6:2, 6:4 на четвъртфиналите на...
Серина Уилямс постигна 18-а поредна победа над Мария Шарапова. Американката победи своята съперничка с 6:4, 6:1 на четвъртфиналите на Australian Open....
Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на турнира от Големия шлем – Australian Open. Сърбинът се наложи над Жил Симон от Франция в пет сета – 6:...
Първата ни ракета Григор Димитров призна, че е разочарован след загубата от Роджър Федерер и отпадането от Australian Open. Той определи поражението к...