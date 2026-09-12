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Федерер мина и през Бердих

Федерер мина и през Бердих

Роджър Федерер достигна своя 39-ия си полуфинал в турнир от Големия шлем. Швейцарецът мина през Томаш Бердих със 7:6, 6:2, 6:4 на четвъртфиналите на...

26 януари | 8:45
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