Неочакван обрат с Джокович в Мелбърн

Десеткратният шампион на Australian Open Новак Джокович се класира за 1/4-финалите на тазгодишното издание на турнира без игра. Причина за това е, че неговият съперник Якуб Меншик се оттегли от участие поради контузия на коремните мускули.

Съобщението, което публикува младият чех в профила си в социалните мрежи гласи:

"Трудно ми е да напиша това. След като направихме всичко възможно, за да продължим, трябва да се оттегля от Australian Open поради контузия на коремните мускули, която се влоши през последните мачове. След дълги дискусии с екипа ми и лекарите решихме да не излизам на корта утре.

Въпреки че съм разочарован, достигането на четвъртия кръг тук за първи път е нещо, което ще нося в себе си дълго време. Почувствах толкова много енергия от феновете, а атмосферата в Мелбърн беше наистина специална.

Благодаря на екипа ми, че беше с мен на всяка крачка, и на всички, които ми изпратиха съобщения и ме подкрепяха - това означава повече, отколкото си представяте. Сега е време да се възстановя както трябва".

Съперник на събрина в спор за място на 1/2-финалите ще бъде победителя от двубоя между Лоренцо Музети и Тейлър Фриц.

