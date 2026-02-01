Новият крал! Алкарас разплака Джокович СНИМКИ

Световният №1 Карлос Алкарас спечели първата си титла на Australian Open, след като на финала се наложи с 3:1 сета (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) срещу десеткратния шампион от турнира Новак Джокович.

На 22 години и 272 дни Алкарас стана най-младият тенисист, оформил кариерен Голям шлем (титли от четите големи турнира в тенисa). По този начин той подобри постижението на американската легенда Дон Бъдж, което стоеше непокътнато 88 години. Бъдж е на 22 години и 363 дни, когато през 1938 година печели липсващия в колекцията му трофей от „Ролан Гарос“.

Алкарас, който до днес имаше по две титли от „Ролан Гарос“, „Уимбълдън“ и US Open, стана шестият тенисист в Оупън ерата (след 1968 г.), който прави кариерен Голям шлем. До момента това бяха правили Род Лейвър, Андре Агаси, Роджър Федерар, Рафаел Надал и Новак Джокович. Федерер държеше рекорда за най-млад тенисист, направил кариерен Голям шлем в Оупън ерата – на 24 години и 101 дни.

Това беше десети мач между двамата в турнирите на АТР - 38-годишният Ноле водеше с 5-4 победи срещу испанеца, който изравни баланса им.

Още преди началото си мачът влезе в историята. Това е първият финал в Оупън ерата (започнала през 1968 г.) с толкова голяма разлика във възрастта между двамата съперници – 15 години и 349 дни.

ПЪРВИ СЕТ

След размяна на спечелени собствени сервис-геймове Джокович направи първия пробив в мача. Това стана в четвъртия гейм, когато се възползва от третата си възможност за брейк. След това Ноле затвърди брейка, за да поведе с 4:1. Това му отвори пътя към спечелването на първата част. Той стори това с втория си пробив, постигнат с първия сетбол. Джокера взе първия сет с 6:2 след 34 минути игра.

ВТОРИ СЕТ

Този сет беше предрешен от пробив в третия гейм. Той беше в полза на Алкарас, който след това взе подаването си и поведе с 3:1. Последва размяна на спечелени собствени сервис-геймове. След това дойде нов пробив в полза на световния №1, който получи шанс да сервира за спечелване на частта. Той не сбърка и при първия си сетбол стигна до 6:2 за 36 минути и изравни резултата в мача.

След втория сет Джокович се възползва от правото си на по-дълга почивка и се прибра в съблекалнята. През това време Алкарас недоволства пред съдията на стола и поиска обяснения от организаторите, след като забеляза, че покривът на корт „Род Лейвър Арина“ е затворен повече, отколкото беше в началото на мача. С изражението си испанецът показа, че е недоволен от получения отговор.

ТРЕТИ СЕТ

Частта започна равностойно, но в петия гейм Алкарас направи пробив. След това взе подаването си и поведе с 4:2. Последва размяна на спечелени собствени сервис-геймове. В деветия гейм при свое подаване Джокович спаси четири сетбола, но не успя да отрази петия. Така испанецът взе частта с 6:3 за 52 минути.

ЧЕТВЪРТИ СЕТ

Играта в тази част беше равностойна, двамата печелеха сервис геймовете си, но в 12-ия Алкарас стигна до пробив и спечели финала, а с това и историческата си първа титла от Australian Open.





