Съобщиха лоша новина за Джокович

Рекордьорът по титли в турнирите от Големия шлем - Новак Джокович се оттегли от участие в "Мастърс 1000" турнира в Маями. Причина за това е контузия в дясното рамо, съобщиха организаторите в неделя.

Той игра в Индиън Уелс, където отпадна в четвъртия кръг след поражение от Джак Дрейпър. 38-годишният сърбин е шесткратен шампион в Маями, като миналата година стигна до финала, нозагуби от Якуб Меншик.

Джокович има 40 титли от сериите "Мастърс 1000" в кариерата си, повече от всеки друг тенисист в историята на спорта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com