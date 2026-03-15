Съобщиха лоша новина за Джокович

Съобщиха лоша новина за Джокович

15 мар 26 | 23:45
Агенция Стандарт

Рекордьорът по титли в турнирите от Големия шлем - Новак Джокович се оттегли от участие в "Мастърс 1000" турнира в Маями. Причина за това е контузия в дясното рамо, съобщиха организаторите в неделя.

Той игра в Индиън Уелс, където отпадна в четвъртия кръг след поражение от Джак Дрейпър. 38-годишният сърбин е шесткратен шампион в Маями, като миналата година стигна до финала, нозагуби от Якуб Меншик.

Джокович има 40 титли от сериите "Мастърс 1000" в кариерата си, повече от всеки друг тенисист в историята на спорта.

Автор Агенция Стандарт

Още по тема Тенис
Още от Спорт
