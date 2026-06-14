Везенков и Олимпиакос покориха Гърция след нова драма срещу Панатинайкос

Александър Везенков и Олимпиакос пак са шампиони на Гърция след драматична победа с 89:85 над Панатинайкос в петия мач от финалната серия. Тимът от Пирея спечели титлата с голяма битка, много напрежение и силни минути в решаващите моменти, като добави домашния трофей към триумфа в Евролигата отпреди няколко седмици.

За Олимпиакос това е втора поредна титла в Гърция и 16-а в историята на клуба. Българската звезда Везенков завърши със 19 точки, 2 борби и 2 асистенции за 34:14 минути игра и отново беше сред най-важните фигури на „червено-белите“.

Олимпиакос тръгна с ударно темпо

Дербито започна агресивно и от двете страни, но Панатинайкос постепенно загуби ритъм в стрелбата. Олимпиакос се възползва веднага и 1:30 минути преди края на първата част вече водеше с 24:13.

Първата четвърт приключи при 26:17 за домакините, които показаха повече концентрация и по-добра организация в нападение. Втората част започна в същия тон, а около средата й „червено-белите“ вдигнаха синхрона си и вкараха пет бързи точки, принуждавайки Ергин Атаман да вземе таймаут при 38:26.

Важно за Олимпиакос беше, че тимът запази аванса си и в минутите без Еван Фурние на паркета. Когато французинът се върна за последните две минути на полувремето, той веднага добави тройка и асистенция, а преднината стигна 14 точки. Василеос Толиопулос отговори за Панатинайкос, но на почивката Олимпиакос водеше с 47:35.

Защитата на Барцокас отвори голямата разлика

Второто полувреме започна със сериозна промяна в поведението на Олимпиакос. Йоргос Барцокас заложи на здрава защита, пресечени подавания и откраднати топки, което бързо увеличи проблемите на Панатинайкос.

Разликата стигна 17 точки и Атаман отново трябваше да прекъсне играта. Малко по-късно Фурние наказа лоша защита с тройка за 59:39 и Олимпиакос вече водеше с 20 точки.

Точно когато изглеждаше, че мачът може да се отвори окончателно в полза на домакините, напрежението избухна. Между Везенков и Кендрик Нън се стигна до свада, Кори Джоузеф се намеси, а Нън и Джоузеф бяха изгонени. Ситуацията сякаш даде импулс на Панатинайкос, който реагира и намали до 69:59.

Панатинайкос се върна, но Олимпиакос не се пречупи

В последната част Олимпиакос продължи с Джоузеф, Фурние, Питърс, Везенков и Милутинов, докато Панатинайкос заложи на Шортс, Толиопулос, Осман, Митоглу и Лесор. „Детелините“ постепенно се върнаха в мача и в 36-ата минута вече бяха само на шест точки - 72:78.

Точно тогава Джоузеф, посочен от sportday.gr като истинския X-Factor на срещата, вкара голяма тройка за 81:72. Везенков също се намеси в ключов момент и намери коша, а Никола Милутинов направи впечатляващ блок срещу Лесор.

Панатинайкос не се отказа. Толиопулос вкара тройка за 83:79 и върна напрежението до последните минути. Фурние обаче отговори с две точни стрелби от наказателната линия, след което взе и решаваща борба под коша. Финалът се превърна в серия от нарушения и прекъсвания, но Олимпиакос удържа 89:85 и вдигна титлата.

Везенков сред лидерите, Фурние най-резултатен

Везенков завърши с 19 точки, 2 борби и 2 асистенции и отново беше сред хората, които държаха Олимпиакос в най-напрегнатите моменти. Еван Фурние беше най-резултатен за шампионите с 22 точки, а Никола Милутинов добави 14.

За Панатинайкос Василеос Толиопулос вкара 21 точки, а Ти Джей Шортс завърши с 14 точки и 6 асистенции. Въпреки силната реакция на „зелените“ след голямото изоставане, Олимпиакос намери повече хладнокръвие в края.

Гръцкият сайт sportday.gr отбеляза, че над всички в мача са били Везенков, Фурние и Милутинов, но истинският X-Factor е станал Кори Джоузеф. Дори след изгонването му, неговата роля и моментът на голямата тройка останаха част от историята на този финал.

Златен сезон за Пирея

За Олимпиакос това е титла, която тежи двойно. Само преди няколко седмици отборът триумфира в Евролигата, а сега прибави и гръцкото първенство към витрината си.

Йоргос Барцокас завършва сезона с голям дубъл, а Везенков отново е в центъра на шампионския разказ. Българинът беше сред лицата на отбора в решаващата серия и показа, че може да бъде фактор точно в мачовете, в които напрежението е най-голямо.

Олимпиакос не спечели лесно, но спечели като голям отбор - с ранна мощ, труден момент, нерви, защита и точни решения в края. А за Везенков това е още една шампионска вечер, която затвърждава мястото му сред най-важните играчи на европейския баскетбол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com