Триумф! Саша Зверев най-после счупи проклятието!

Германският тенисист Александър Зверев се изкачи на Олимп в световния тенис! В драматичен и изтощителен петсетов финал на „Ролан Гарос“ Саша пречупи италианската сензация Флавио Коболи с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1. С този епичен успех 29-годишният Зверев най-после затвори устата на критиците си, спечелвайки първата си титла от Големия шлем в своя четвърти опит на финал, докато за Коболи това беше дебютно участие в мач за такъв трофей.

Намигване от съдбата и край на 30-годишна суша!

Саша пренаписа историята, превръщайки се в първия германец с титла от Шлема от цели три десетилетия насам! За последно това направи легендарният Борис Бекер, който триумфира на Откритото първенство на Австралия преди 30 години. Любопитен и скандален факт е, че по пътя към златната купа Зверев не се изправи срещу нито един тенисист от Топ 10 на световната ранглиста – брутален късмет и намигване от съдбата, от които той се възползва по най-добрия начин.

Как се ковеше победата?

Мачът започна като разходка в парка за германеца, който буквално прегази съперника си в първия сет с три пробива за експресното 6:1. Италианецът обаче отказа да се предаде без бой. Втората част беше изключително равностойна, но Коболи нанесе своя удар, пробивайки за 4:3, и бързо изравни сетовете.

В третата част Зверев демонстрира по-здрави нерви и след решителен пробив в десетия гейм затвори сета при 6:4. Въпреки че италианската сензация измъкна четвъртия сет след инфарктен тайбрек (7:5 в полза на Коболи), в решителната пета част Зверев беше безмилостен. Той смаза опонента си с 6:1, за да вдигне триумфално ръце и да запише името си със златни букви в историята на тениса.

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